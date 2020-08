+++ Fußball-Transferticker +++ Dortmund stellt Manchester United offenbar Ultimatum - und würde Sanchos Gehalt erhöhen

Manchester United soll an Jadon Sancho interessiert sein, bis Montag will der BVB nun ein offizielles Angebot haben. Leverkusen hält an Kai Havertz fest, Rudi Völler sagt: "Für so einen Künstler gibt es keinen Covid-Rabatt."