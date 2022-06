Die Führung: Mit dem Führungstreffer hatte Musiala nichts zu tun, dafür ein Teamkollege vom FC Bayern: Mit einem schönen Pass in den freien Raum bediente Joshua Kimmich den Gladbacher Hofmann, der mit seinem eher unplatzierten Schuss Glück hatte (51. Minute). Auch Kai Havertz war am Treffer mitbeteiligt, der mit seiner Präsenz in der Spitze einen besseren Eindruck hinterließ als zuletzt Timo Werner. Ab Mitte der zweiten Hälfte verlor das DFB-Team an Schwung – mit der Auswechslung von Musiala.

Noch kein Abwehrblock: Gegen die Niederlande Ende März spielte Nico Schlotterbeck erstmals an der Seite von Antonio Rüdiger, nun durften sie sich erneut als Innenverteidiger-Duo beweisen. Nicht immer sah der künftige Dortmund-Profi Schlotterbeck gegen Englands Fußballer gut aus, immer wieder mal unterliefen kleinere Fehler und ganz zum Schluss kam er einen Schritt zu spät. Schlotterbeck brachte Kane vor dem Elfmeter zum 1:1 mit einer leichten Berührung zu Fall. Bereits in seinem ersten Länderspiel gegen Israel hatte der Noch-Freiburger einen Strafstoß verschuldet, nun kam der zweite hinzu – im dritten Länderspiel. Schlotterbeck ist 22, er wirkt noch ungestüm. Aber in seinem Alter ist er auch lernfähig.