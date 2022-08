140 Millionen Euro für neue Stars

Wenn die Bayern am Abend die neue Bundesligaspielzeit gegen Eintracht Frankfurt eröffnen (20.30 TV: Sat.1, Stream: DAZN), wird sich der Blick auf die neuen, teuren Stars der Münchner richten. Knapp 140 Millionen Euro steckten die in diesem Transfersommer bemerkenswert umtriebigen Klubbosse bislang in neue Spieler: In Matthijs de Ligt (67 Millionen Euro, Juventus), der als Stabilisator der zuletzt recht fragilen Innenverteidigung geholt wurde. In Sadio Mané (32 Millionen, Liverpool), der als entscheidender Mosaikstein in der durch den Abgang von Torjäger Robert Lewandowski neu aufgestellten Offensive gedacht ist. In Mathys Tel (20 Millionen, Rennes), ein 17-jähriges Sturmtalent, das mit einigen Einsatzminuten allmählich an seine Zukunft als Münchner Mittelstürmer herangeführt werden soll. In Ryan Gravenberch (18,5 Millionen, Ajax), einen vielseitigen Mittelfeldmann, variabel einsetzbar auf der Sechs, Acht oder Zehn.