Zum Schluss wurde es noch richtig rührselig. "Tiefsten Dank an den FC Bayern München", postete James Rodríguez am Mittwochnachmittag auf Facebook, von "zwei unvergesslichen Jahren" schrieb er und dass er "beste Erinnerungen" mitnehme. Mochte man ihm zugegebenermaßen die schon sehr euphemistische Floskel nicht wirklich abnehmen, dass er sich "hier wirklich wie zu Hause gefühlt" habe: Es war ein Abschied mit Anstand.

Fünf Fotos veröffentlichte der Kolumbianer dazu noch, James mit Meisterschale etwa. Oder James mit DFB-Pokal. Und dann auch noch bezeichnenderweise ein Bild von James mit Jupp Heynckes. Ein Foto von James mit dessen Nachfolger Niko Kovac gab es nicht. Warum auch? Kovac war ja einer der Gründe, warum Rodríguez wegwollte.

Weltstar in der Bundesliga

So bemüht nüchtern der Klub am Mittwoch per Pressemeldung bestätigte, was sich schon lange angedeutet hatte, so sehr schmerzt in Wahrheit der Abgang von James. Denn mit dem 27-Jährigen verlieren die Bayern mehr als einen zuletzt immer unzufriedeneren und lustloseren Mittelfeldspieler. Sie verlieren einen Spielmacher, der sich in den kommenden Jahren langfristig an der Spitze der Team-Hierarchie als Führungsfigur hätte etablieren können, mit seiner Gabe an fulminanter Technik und Übersicht als Gestalter. Und sie verlieren einen internationalen Weltstar. Den wohl größten und zumindest hinsichtlich seiner globalen Strahlkraft den einzigen der ganzen Liga.

Im Juli 2017, als die Bayern den von Real Madrid ausgeliehenen James in München präsentierten, berichtete Karl-Heinz Rummenigge stolz von der weltweiten Aufmerksamkeit, die mit der Verpflichtung dem Klub in den sozialen Netzwerken widerfahren war. "Über Nacht hatten wir einen sechsstelligen Zufluss an Instagram und Facebook und was weiß ich alles", frohlockte der Bayern-Boss und sprach dann noch vom exorbitanten Zuspruch von "Likes und Likern und wie die alle heißen". Das war naheliegend, rangiert doch James im Social-Media-Ranking aller Fußballer mit insgesamt mehr als 92 Millionen Followern auf Rang vier, nur Cristiano Ronaldo, Neymar und Lionel Messi haben mehr. Der nächste Bundesliga-Profi folgt auf Platz 32. Robert Lewandowski. Knapp 25 Millionen Follower.

"Wir sind doch nicht in Frankfurt"

Aus Sicht des Marketings und der internationalen Markenpositionierung des Klubs gerade in Südamerika und Spanien war James für die Bayern von Anfang an ein Glücksfall. Und als Spieler?

Zumindest in seiner ersten Saison schien er sich noch überaus wohl zu fühlen. Erst unter Carlo Ancelotti, der ihn 2014 bereits nach Madrid und nun nach München geholt hatte. Und dann, nach der Trennung von Ancelotti, unter Heynckes. Vor beiden Trainern hatte James großen Respekt, nicht nur, weil sie fließend Spanisch sprachen, sondern auch weil sie den richtigen Umgang mit ihm fanden.

Unter Niko Kovac änderte sich das schnell. James war nur noch einer von vielen, fand sich oft auf der Bank und zeterte laut Überlieferung schon im Herbst in der Kabine über das Rotationsprinzip des Trainers: "Wir sind doch nicht in Frankfurt." James und Kovac, das ging offenbar nicht zusammen.

Im Schnitt mehr Torbeteiligungen als Thomas Müller

Dabei zeigte er durchaus seine Qualitäten. Auf 0,71 Torbeteiligungen pro 90 Minuten kam er im Schnitt, mehr hatten in dieser Saison bei Bayern nur Kingsley Coman, Serge Gnabry und Lewandowski. Wenn er spielte, war er also schon gut. Zumindest wenn er Lust hatte. Aber die hatte er immer weniger.

Sinnbildlich sein letzter Einsatz im Trikot des FC Bayern in Nürnberg, als er nach 56 Minuten auf den Platz kam und 16 Minuten später äußerlich emotionslos wieder ausgewechselt wurde. Mit, wie es hieß, Wadenproblemen. Danach spielte er nie mehr für Bayern.

Noch im März war Rummenigge, der sich immer wieder als Fan des WM-Torschützenkönigs von 2014 geoutet hatte, überzeugt gewesen, dass die Bayern für 42 Millionen Euro die Kaufoption ziehen und James langfristig binden könnten. Die Hoffnung war vergebens. James wollte wohl nicht mehr. In der "Sport Bild" sagte Rummenigge nun: "Unter diesen Voraussetzungen macht es keinen Sinn. Er möchte spielen, Stammspieler sein. Das ist hier nicht gewährleistet. Ich bedauere das persönlich." Es klang nach Wehmut. Und nach einem Seitenhieb gegen Niko Kovac.

Wohin James wechselt, ist offen

James hätte den Bayern wohl auch weiterhin gut zu Gesicht gestanden. Mit Spielwitz, Kreativität, Raffinesse. Aber dafür hätten sie womöglich mehr um ihn kämpfen müssen. Ihm das Gefühl geben müssen, dass er wichtig ist. So müssen sie ihn nun ziehen lassen.

Wohin, das ist offen. In Madrid dürfte er wohl nicht bleiben, unter Zinédine Zidane stand er immer seltener in der Startelf, das war vor seiner Ausleihe nach München. Vielleicht geht es nach Neapel zu Ziehvater Ancelotti. Vielleicht zu Juventus. Oder Manchester United, es gibt viele Optionen. Die James-Fans können den Abschied ihres Idols aus München verkraften. Dann klicken sie eben bei seinem neuen Klub rein. Die Likes und die Liker und wie die alle heißen. Den Bayern tut der Abschied mehr weh.