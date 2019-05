Nach Zusammenprall Keine Gehirnerschütterung bei Tottenhams Vertonghen

Abwehrspieler Jan Vertonghen vom Londoner Fußballklub Tottenham Hotspur hat im Champions-League-Spiel gegen Ajax Amsterdam keine Gehirnerschütterung erlitten. Das teilten die Spurs mit und verwiesen auf umfassende Untersuchungen in den 48 Stunden zuvor. Vertonghen habe sich an der Nase verletzt, was zu starken Blutungen geführt habe.

Der ehemalige Ajax-Profi war im Halbfinal-Hinspiel am Dienstag nach einer halben Stunde mit seinem Teamkollegen Toby Alderweireld kollidiert und wurde anschließend minutenlang auf dem Spielfeld behandelt und untersucht. Er spielte zunächst weiter, signalisierte aber dann sichtbar angeschlagen und wackelig auf den Beinen, dass er nicht weiterspielen könne. In der 39. Minute verließ er das Spielfeld.

Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino war kritisiert worden, dass er den Verteidiger nicht sofort vom Feld genommen hatte. Der Verein stellte nun wie schon Pochettino am Vortag klar, dass sich alle Beteiligten an das Protokoll des Weltverbandes Fifa gehalten hätten. Nach der Beurteilung auf dem Feld sei der Spieler imstande gewesen weiterzuspielen.

Pochettino betonte unterdessen, dass er für eine Änderungen des Protokolls "mehr als offen" sei: "Das Spiel, das Halbfinale der Champions League, die Punktzahl sind nicht wichtig. Priorität hat der Spieler. Ich weiß nicht, ob wir die Regeln ändern müssen, ob wir einen anderen Arzt brauchen." Ob Pochettino schon im Rückspiel am Mittwoch (21 Uhr; TV: Sky und DAZN; Liveticker SPIEGEL ONLINE) wieder auf seinen Abwehrmann zurückgreifen kann, ist derweil offen: "Die Mediziner haben empfohlen, dass der Spieler eine kurze Rehabilitionspause einlegt, bevor er wieder ins Training einsteigt", heißt es auf der Website.