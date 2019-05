Bundestrainer Joachim Löw wird bei den kommenden beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland und Estland durch seinen Assistenztrainer Marcus Sorg vertreten. Ein Sportunfall und eine daraus resultierende gequetschte Arterie machten einen stationären Aufenthalt notwendig. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

"Ich fühle mich schon wieder ganz gut, muss mich aber in den nächsten vier Wochen noch ein bisschen schonen", wird Löw auf der Homepage des DFB zitiert. Aus diesem Grunde werde Marcus Sorg in den Länderspielen in Borissow (8. Juni, 20.45 Uhr) und Mainz gegen Estland (11. Juni, 20.45 Uhr) an der Seitenlinie stehen.

"Ich bin in ständigem Austausch mit meinem Trainerteam, und wir werden auch rund um die beiden Länderspiele in engem telefonischen Kontakt bleiben", heißt es weiter. Die DFB-Auswahl bereitet sich ab Sonntag im niederländischen Venlo auf die Qualifikationsspiele vor.