Länderspiel gegen Argentinien Löw plant mit Stark und Waldschmidt in der Startelf

Die Liste der Spieler, die für das Testländerspiel am Mittwoch gegen Argentinien nicht zur Verfügung stehen, ist für Bundestrainer Joachim Löw noch länger geworden: Auch Jonathan Tah, Ilkay Gündogan und Timo Werner können wegen Verletzung und Krankheit am Mittwoch nicht spielen. So erhalten andere Spieler ihre Chance - Löw garantierte dem Herthaner Niklas Stark und dem Freiburger Luca Waldschmidt ihr Debüt in der Nationalmannschaft.

"Die Lage ist sehr angespannt und sehr unerfreulich", stellte Löw angesichts der Absagenflut fest. Auf mehr als zehn Spieler muss der Bundestrainer verzichten, darunter sind bewährte Kräfte wie Gladbachs Matthias Ginter oder die PSG-Akteure Julian Draxler und Thilo Kehrer. Daher hat Löw für ihn eher unüblich mehrere Nachnominierungen vorgenommen - Freiburgs Robin Koch und Sebastian Rudy von 1899 Hoffenheim wurden noch am Montag zur Nationalmannschaft berufen. "Sebastian Rudy kennt die Abläufe, er ist bei mir immer ein wichtiger Spieler gewesen", begründete Löw, warum er Rudy nach längerer Auszeit wieder berufen hat.

Neben Koch und Waldschmidt ist auch der Schalker Suat Serdar erstmals dabei. Dessen Berufung wurde vom türkischen Verband mit Unverständnis aufgenommen. "Ich war bei seinem Vater und bei Schalke-Spielen, nur für Suat. Wir respektieren seine Entscheidung, aber sie hätte offen gesagt werden sollen", sagte der Trainer der türkischen Nationalmannschaft, Senol Günes, auf einer Pressekonferenz vor den EM-Qualifikationsspielen gegen Albanien und Frankreich.

Günes kritisiert die Vorgehensweise des früheren Spielers von Mainz 05, der in Bingen am Rhein geboren wurde. Nach Angaben des 67-Jährigen war der türkische Verband im Unklaren gelassen worden, ob sich Serdar für Deutschland oder die Türkei entscheiden werden, so dass die Nachnominierung des U21-Vize-Europameisters durch Bundestrainer Joachim Löw die Verantwortlichen überrascht habe.

"Es wurde gesagt, dass Serdar nicht für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen werde", sagte Günes, weshalb sich der türkische Verband große Hoffnungen auf den Einsatz der Offensivkraft gemacht hatte. Allerdings war Serdar mit 13 Jahren erstmals für eine deutsche Auswahl berufen worden und hatte anschließend die deutschen Jugendmannschaften durchlaufen.