Groß ist im Fußball erst der, der nicht mehr verglichen wird.

Kai Havertz, 20 Jahre alt und Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen, wurde schon an viele Vergleichsgrößen herangehalten: Den "neuen Özil" nannte ihn die "Welt", die "Süddeutsche Zeitung" fand, sein Spiel ähnele auch dem von Toni Kroos. Und Rainer Calmund, ein Leverkusener Größen-Experte, erkannte in Havertz "ein bisschen Ballack, ein bisschen Beckenbauer".

Multiple Begabungen

Derlei Vergleiche tun einem Spieler im Heranwachsen selten gut. Und im Fall von Kai Havertz greifen sie auch noch zu kurz. Denn es lässt sich jetzt schon erahnen - nach 91 Bundesligaeinsätzen und drei Länderspielen -, dass dieser schmalschulterige Jungprofi aus Aachen auf eine gewisse Weise einzigartig ist im deutschen Fußball.

Oft haben große Spieler ein oder zwei besonders herausragende Fähigkeiten: Özil hat sein Gespür für den Raum und die Kunst des letzten Zuspiels vor einem Tor, Kroos seine Passsicherheit. Ballack war torgefährlich und kopfballstark wie kaum ein deutscher Mittelfeldspieler vor ihm. Und Beckenbauer ist der eleganteste deutsche Spieler der Geschichte. "Havertz aber zeichnet die Vielfalt seiner Begabungen aus", sagt ein Mitarbeiter aus dem Stab von Joachim Löw dem SPIEGEL.

Der Bundestrainer hat grundsätzlich erkannt, dass er mit Havertz über einen Spieler verfügt, der prägend für das Spiel der deutschen Nationalmannschaft werden könnte, wie es Özil zwischen 2010 und 2018 war.

44 direkte Torbeteiligungen in 91 Ligaspielen

Der offensive, zentrale Mittelfeldspieler besitzt eine außergewöhnliche Technik, um auf engem Raum gefährliche Situationen für Mitspieler zu kreieren. 19 Tore bereitete er in der Bundesliga vor. Aber er ist auch selbst torgefährlich, erzielte 25 Treffer und ist damit in 91 Ligaeinsätzen an 44 Toren direkt beteiligt gewesen. Michael Ballack war ein Spieler, der seine Mannschaften oft mit dem ersten Treffer auf die Erfolgsspur setzte. Havertz erzielte in der vergangenen Saison neunmal das 1:0 für Leverkusen.

DPA In der vergangenen Saison erzielte Kai Havertz für Bayer Leverkusen neun Mal das 1:0

Dazu kommt bei Havertz eine außergewöhnliche Schnelligkeit: 35,02 Km/h wurden in der vergangenen Spielzeit bei ihm gemessen, womit er einer der Schnellsten der Liga war. Darüber hinaus ist Havertz taktisch derart versiert, dass er in Leverkusen von der Sturmspitze bis zum Sechser vor der Abwehr schon alle Positionen spielen konnte. "Diese Kombination aus unterschiedlichen Fähigkeiten gibt es selten", sagt der Löw-Vertraute.

Gegen die Niederlande wohl wieder nur auf der Bank

Doch der Bundestrainer hat mit Havertz auch ein Problem: Einerseits sehen ihn viele bereits heute als den besten Spieler der Bundesliga. Bei einer Umfrage des "Kicker" nach der vergangenen Saison wählten ihn 250 Erstligaprofis auf Platz eins. Es gilt als ausgemacht, dass er Leverkusen im Sommer 2020 für eine Ablöse jenseits der 100 Millionen Euro verlassen wird.

Andererseits hat Löw in seinem üppig besetzten Nationalelf-Mittelfeld um Kroos, Ilkay Gündogan, dem als Sechser gesetzten Joshua Kimmich und dem ersten Herausforderer Leon Goretzka noch keinen Platz für Havertz gefunden. Nur bei den Testpartien gegen Russland (3:0) und Serbien (1:1) im Frühjahr stellte der 59-Jährige ihn in die Startelf. Gegen Peru (2:1), beim Freundschaftsspiel vor einem Jahr, wurde er zwei Minuten vor Schluss eingewechselt. Bei allen Punktspielen aber, bei denen Havertz bisher im Kader stand, spielte er keine Sekunde.

Dass er bei den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande am Freitag und Nordirland am Montag (beide 20.45 Uhr/Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: RTL) in der Startelf stehen wird, ist unwahrscheinlich.

Das Beispiel Sané

"Kai ist der Spieler der nächsten Jahre", hat Löw kürzlich gesagt, und das bedeutet, dass seine Zeit in der Nationalelf erst noch kommen wird. "Er macht einen sehr reifen Eindruck, aber er wird noch Hürden überspringen müssen. Wir haben in meinen 15 Jahren beim DFB viele junge Spieler gesehen, die hochgepusht und hofiert wurden und erst die Talsohle durchschreiten mussten", sagte Löw dem "Kicker".

DPA Leroy Sané ist nach der WM in Russland zur Stütze im DFB-Team gereift. Aktuell fehlt er verletzt

Einer dieser hofierten Spieler war Leroy Sané. Der Flügelstürmer fuhr als bester Jungprofi der Premier League zur WM-Vorbereitung 2018. Aber Löw schaffte es vorher und auch im Trainingslager in Südtirol nicht, ihn ins Team zu integrieren, ließ Sané dann zu Hause, was später oft als einer der Geburtsfehler der desolaten WM bezeichnet wurde. Nach Russland war Sané für Löw im Sturm gesetzt - bis zu seinem Kreuzbandriss bei Manchester City im August. Es war auch eine späte Einsicht.

Soweit überzeugt ist der Bundestrainer bei Havertz noch nicht. "Wir wollen sehen, ob sich Kai neben der Ligaebene auch im internationalen Vergleich behaupten kann", sagt der Löw-Vertraute. Mit Leverkusen spielt Havertz in diesem Jahr Champions League.

Aber der Bundestrainer sieht durchaus die Gefahr, dass von ihm zu früh zu viel erwartet wird. Auch deshalb begrüßen sie beim DFB die Entscheidung, dass Havertz noch ein Jahr in Leverkusen spielen wird, obwohl es in diesem Sommer bereits Kontakt zum FC Bayern gegeben hat. "Es ging alles sehr schnell für Kai. Manchmal war es fast ein bisschen zu viel für ihn, auch körperlich", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Er hoffe, so Bierhoff, dass er im "professionellen, ruhigen Ambiente" in Leverkusen weiterwachsen kann.

Es ist dann davon auszugehen, dass in ein paar Jahren irgendein junger, begabter Spieler mit Kai Havertz verglichen wird.