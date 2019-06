Gerüchte

Atlético will Félix als Griezmann-Ersatz

Das portugiesische Toptalent João Félix steht kurz vor einem Wechsel zu Atlético Madrid. Wie sein bisheriger Klub Benfica bekanntgegeben hat, habe Atlético ein Angebot in Höhe von 126 Millionen Euro für den 19-jährigen Stürmer abgegeben. Der Klub aus Lissabon werde das Angebot prüfen, hieß es weiter, es soll sechs Millionen Euro über der Ausstiegsklausel für Félix liegen.

Die Madrilenen gehörten bisher nicht zu den Gewinnern auf dem Transfermarkt. Mit Diego Godín und Juanfran verlassen zwei erfahrene Abwehrspieler den Klub. Lucas Hernández wechselt zum FC Bayern und es wird allgemein erwartet, dass Antoine Griezmann Atlético in Richtung FC Barcelona verlassen wird. Verpflichtet wurden bisher Marcos Llorente (Real Madrid) und Felipe (FC Porto).

Sollten Benfica das Angebot für Félix annehmen, wäre es der fünftteuerste Transfer der Geschichte. Nur Neymar (222 Millionen), Kylian Mbappé (180 Millionen), Philippe Coutinho (120 plus bis zu 40 Millionen in Bonuszahlungen) und Ousmane Dembélé (105 plus bis zu 45 Millionen in Bonuszahlungen) kosteten noch mehr. Thomas Lemar, bisheriger Rekordtransfer von Atlético, kostete eine Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro.

Hertha BSC hat Angebot für Lazaro

Hertha BSC soll vor dem lukrativsten Spielerverkauf der Klubgeschichte stehen. Nach übereinstimmenden italienischen Medienberichten steht Außenbahnspieler Valentino Lazaro vor einem Wechsel zu Inter Mailand in die Serie A.

Demnach zahlt Inter 22 Millionen Euro für den 23-jährigen Österreicher, der seit 2017 für die Hertha aufläuft und in Berlin noch einen Vertrag bis 2021 besitzt. Herthas bisheriger Rekordabgang ist Innenverteidiger John Anthony Brooks, der im Sommer 2017 für rund 17 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg gewechselt war.

Aránguiz will Leverkusen verlassen

Der chilenische Nationalspieler Charles Aránguiz denkt darüber nach, Bayer Leverkusen zu verlassen und in die Premier League zu West Ham United zu wechseln. "Die Leute wissen, dass ich mit denen gesprochen habe", sagte der Mittelfeldspieler dem "Kicker". "Die Entscheidung liegt bei ihnen. Wir werden sehen, was nach der Copa passiert." Aránguiz spielt derzeit mit Chile bei der Copa América in Brasilien und trifft im Viertelfinale auf Kolumbien. Der 30-Jährige kam 2015 nach Leverkusen und besitzt einen Vertrag bis 2020.

Real denkt über van de Beek nach

Real Madrid hat für Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Rodrygo und Éder Militao bereits über 303 Millionen Euro ausgegeben. Doch Trainer Zinédine Zidane wünscht sich mindestens eine weitere Verpflichtung - für das zentrale Mittelfeld. Wunschkandidat ist Paul Pogba von Manchester United, doch eine Verpflichtung des Weltmeisters von 2018 könnte sich lange hinziehen. Deshalb soll es laut "Marca" Überlegungen geben, Donny van de Beek von Ajax Amsterdam als Alternative zu Pogba nach Madrid zu holen.

In der englischen Premier League schließt das Transferfenster bereits am 8. August. Sollte Pogba bis dahin nicht nach Madrid gewechselt sein, müsste sich Real in jedem Fall umorientieren, weil Manchester dann keinen Ersatz mehr für Pogba verpflichten kann. Laut Marca soll van de Beek von Ajax eine Zusage haben, bei einem lukrativen Angebot den Klub verlassen zu dürfen.

Fixe Transfers

Sow wechselt von Bern zu Eintracht Frankfurt

Er war der Wunschspieler von Trainer Adi Hütter und nun hat Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic den Tranfer von Djibril Sow bestätigt. Der offensive Mittelfeldspieler kommt von Young Boys Bern, wo er ein Jahr lang mit Hütter zusammengearbeitet hat.

"Djibril ist auf dem Markt heiß begehrt gewesen. Wir sind froh, dass wir so einen Spieler bekommen. Der Junge hat eine super Entwicklung genommen und unheimlich viel Potenzial", sagte Bobic im "Kicker". Sow soll in Frankfurt laut "Bild"-Zeitung einen bis 2024 laufenden Vertrag unterschreiben. Die Ablösesumme liege bei gut neun Millionen Euro, könne sich aber bei Erfolgen und Einsätzen auf elf bis zwölf Millionen erhöhen.