Der ehemalige DDR-Nationalspieler Jörg Stübner ist tot. Der frühere Mittelfeldspieler von Dynamo Dresden verstarb am Montagabend im Alter von 53 Jahren in Dresden. Zunächst berichtete die "Bild-Zeitung" darüber. Am Dienstag bestätigte Dynamo Dresden den Tod der Vereinslegende gegenüber SPIEGEL ONLINE. Die Todesursache ist noch ungeklärt.

Insgesamt 47 Länderspiele bestritt Stübner (ein Tor). 182 Partien absolvierte er zwischen 1983 und 1993 für Dynamo, dem Klub, bei dem er ausgebildet wurde. Bis 1990 spielte Stübner an der Seite von Matthias Sammer und Ulf Kirsten. Alle drei waren Teil der Dynamo-Mannschaft, die 1986 im Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger bei Bayer Uerdingen trotz eines 2:0-Hinspielerfolgs und einer 3:1-Halbzeitführung im Rückspiel in Krefeld noch mit einem 3:7 ausschieden.

Mit Dynamo Dresden erlebte Stübner eine Blütezeit des Klubs: Zweimal wurde er mit dem Verein DDR-Meister (1989 und 1990) sowie dreimal FDGB-Pokalsieger. In der Saison 1988/1989 zog er mit den Sachsen ins Halbfinale des Uefa-Cups ein.

Sein ehemaliger Mitspieler Ulf Kirsten schrieb zum Tod Stübners auf Twitter:

Mit großer Bestürzung erreichte mich die Nachricht , dass mein langjähriger Freund Jörg Stübner verstorben ist. Das Schicksal von „Stübs“ hat viele Fans über Jahre begleitet und niemanden unberührt gelassen. Ein trauriger Tag für uns alle! #rip pic.twitter.com/vCDGoAKvuo — Ulf Kirsten (@ulfkirsten9) 25. Juni 2019

Beim letzten Länderspiel der DDR-Nationalmannschaft im September 1990 in Belgien stand Stübner in der Startelf. Die DDR gewann 2:0 nach zwei Sammer-Toren.

Anders als Sammer und Kirsten wurde Stübner nach der Wiedervereinigung nicht zu einem gesamtdeutsch bekannten Spieler. Während die beiden ehemaligen Teamkollegen zu Bundesligaklubs wechselten (Stuttgart und Leverkusen), blieb Stübner in Sachsen. 1991 stieg er mit Dynamo in die Bundesliga auf und bestritt dort fünf Partien.

imago images/Steffen Kuttner Jörg Stübner bei einem Heimspiel von Dynamo Dresden im Februar

Doch danach begann auch sein Absturz. Stübner soll Alkoholprobleme gehabt haben und Depressionen. Zuletzt hatte sich Dynamo Dresden um eine Wohnung für den ehemaligen Spieler bemüht.

In der abgelaufenen Saison zeigte sich Jörg Stübner wieder bei Dynamo-Heimspielen. Bei seinem alten Klub sollte er eigentlich einen Job im Nachwuchsbereich übernehmen. Doch dazu kommt es nun nicht mehr.