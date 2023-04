Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart trauert um seinen früheren Kapitän Johann »Buffy« Ettmayer. Wie der Verein mitteilte , starb der frühere Mittelfeldspieler am Samstag im Alter von 76 Jahren.

Der Österreicher hatte von 1971 bis 1975 für die Schwaben gespielt und dabei in 97 Einsätzen 34 Tore erzielt. Am 26. Januar 1974 trug er sich mit dem insgesamt 10.000. Tor der Bundesliga zudem in die Geschichtsbücher ein, der Treffer wurde zugleich als Tor des Monats gekürt.