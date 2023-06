»Blue is the Colour«, so hieß der Song, den Hollins und seine Teamkollegen anschließend 1972 aufnahmen und der bis auf Platz fünf der britischen Charts nach oben ging. Der FC Chelsea war plötzlich angesagt, Filmstars wie Raquel Welsh oder Steve McQueen tauchten als Fans an der Stamford Bridge auf.

Glücklos als Trainer

Das Hoch dauerte nicht lange an, der Klub geriet in finanzielle Turbulenzen, die Stars gingen, auch Hollins verabschiedete sich 1975 und wechselte zu den Queens Park Rangers, wo sein alter Chelsea-Coach Dave Sexton mittlerweile angelandet war: noch mal 151 Ligaspiele, anschließend 127 für den FC Arsenal – bevor er 1983 für eine letzte Spielzeit noch einmal dahin zurückkehrte, wo er mittlerweile längst eine Ikone war: Sein letztes Jahr in er First Division gönnte er sich noch einmal bei Chelsea.