Henderson sprach erstmals seit dem Transfer zu Al-Ettifaq über die Hintergründe. Weil er sich zuvor für die Rechte Homosexueller eingesetzt hatte, fiel der Gegenwind besonders heftig aus. An seiner Einstellung habe sich aber nichts geändert. »Meine Werte ändern sich nicht, weil ich in ein anderes Land gehe, in dem die Gesetze möglicherweise anders sind«, sagte er.