Mourinho sorgt für Aufregung "Ich war unhöflich. Aber ich war unhöflich zu einem Idioten"

José Mourinho hat für den Aufreger des Premier-League-Spieltags gesorgt. Der Trainer von Tottenham Hotspur bezeichnete am Mittwochabend den gegnerischen Torwarttrainer als "Idioten".

In der Schlussphase im Spiel seiner Spurs bei Außenseiter Southampton verließ Mourinho beim Stand von 0:1 die eigene Coachingzone und marschierte hinüber zur gegnerischen Bank. Dort beugte er sich über den sitzenden Andrew Sparkes, der sich gerade etwas auf einem Zettel notierte. Mourinho schien ihm etwas ins Ohr zu flüstern. Es soll laut Nachrichtenagentur AP bei dem Streit um das Thema Zeitspiel gegangen sein.

Michael Steele / Getty Images Mourinho, Schiedsrichter Mike Dean und Southampton-Chefcoach Ralph Hasenhüttl (r)

Schiedsrichter Mike Dean zeigte dem Portugiesen kurz darauf die Gelbe Karte. Auf die Szene angesprochen, sagte Mourinho nach dem Spiel: "Ich denke, die Gelbe Karte geht in Ordnung. Ich war unhöflich, aber ich war unhöflich zu einem Idioten."

Tottenham verlor die Partie 0:1, für Mourinho, der im November bei den Spurs angefangen hatte, war es die vierte Niederlage im elften Pflichtspiel. In der Tabelle hat sein Team sechs Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ränge. Southampton verbesserte sich vom 15. auf den zwölften Platz.

Solche Ausfälle haben bei Mourinho System. Schon oft in seiner Karriere hat der 56-Jährige nach Niederlagen der eigenen Mannschaft versucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken - oft in Form von derber Schiedsrichterkritik. Wenn sein Plan aufgeht, beschäftigen sich Fans und Medien anschließend mit Mourinhos Sprüchen statt mit der Leistung des Teams. Die Spieler können so in Ruhe arbeiten. Das dürfte auch diesmal Mourinhos Intention gewesen sein.