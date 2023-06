Nach der Niederlage im Finale der Europa League wirkt Trainer José Mourinho zumindest nicht abgeneigt bei der AS Rom zu bleiben. »Ich will bleiben, aber meine Spieler verdienen mehr, ich verdiene mehr«, sagte der Portugiese nach dem Elfmeter-Drama in Budapest gegen den FC Sevilla (Hier geht es zum Spielbericht) Mourinho habe »es satt, Trainer und Sprecher des Vereins zu sein.«