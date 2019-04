Der tschechische Fußballprofi Josef Sural ist seinem türkischen Verein Alanyaspor zufolge bei einem Busunglück ums Leben gekommen. Der Klub teilte mit, dass der 28-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen sei. Sechs weitere Spieler seien demnach verletzt worden.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, mehrere Profis seien am Sonntag mit einem Minibus auf dem Rückweg von einem Auswärtsspiel im zentraltürkischen Kayseri ins südtürkische Alanya gewesen, als der Bus sich überschlagen habe.

Sural sei demnach nach einer Operation im Krankenhaus gestorben. Laut türkischen Medienberichten soll der Fahrer des Minibusses eingeschlafen sein. Das bestätigte auch Klubpräsident Hasan Cavusoglu.

In der Nationalmannschaft hatte Sural 2013 debütiert. Bei der EM 2016 stand er im Kader der Tschechen. Insgesamt hat er 20 Spiele für sein Land bestritten. Sural war im Winter von Sparta Prag in die türkische SüperLig gewechselt. Im Spiel am Sonntag kam er nicht zum Einsatz. "Er war ein bescheidener und ehrlicher Kerl", teilte der Nationaltrainer Jaroslav Silhavy in Prag mit.