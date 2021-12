Joshua Kimmichs Coronainfektion »Er setzt womöglich seine ganze Karriere aufs Spiel«

Joshua Kimmich kämpft nach seiner Coronaerkrankung mit Infiltrationen in der Lunge. Was hat es damit auf sich – und was kann das für die Laufbahn des Bayern-Spielers bedeuten? Ein Sportmediziner gibt Antworten.

Ein Interview von Anne Armbrecht