Jürgen Heinsch ist tot. Der ehemalige Spieler und Trainer von Hansa Rostock ist nur wenige Tage nach seinem 82. Geburtstag gestorben, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag unter Berufung auf die Familie mitteilte. Der gebürtige Lübecker gehörte 1964 zum Team, das bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze gewann. Für die gesamtdeutsche Olympia-Mannschaft hatte sich das DDR-Team in der internen Qualifikation gegen die westdeutsche Amateur-Auswahl durchgesetzt. Insgesamt lief Heinsch siebenmal für die DDR-Auswahl auf.