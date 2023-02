Seine Engagements bei Bayern München und Hertha BSC endeten jeweils vorzeitig: Bei den Bayern arbeitete er in der Saison 2008/2009 nur zehn Monate, in Berlin hatte er das Amt des Cheftrainers ab Ende November 2019 nur drei Monate inne.

Erste Aufgabe von Klinsmann ist das Länderspiel gegen Kolumbien am 24. März im südkoreanischen Ulsan, gefolgt von einer Begegnung am 28. März in Seoul gegen Uruguay. Danach nimmt Südkorea vom 16. Juni bis zum 16. Juli am Asien Cup teil. Das Turnier findet bei WM-Gastgeber und Titelverteidiger Katar statt.