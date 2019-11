Fußball-Bundesliga Jürgen Klinsmann wird Trainer bei Hertha BSC

Jürgen Klinsmann wird bis Saisonende Trainer beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Nach SPIEGEL-Informationen stimmt ein entsprechender Bericht der "Bild"-Zeitung. Assistent des ehemaligen Bundestrainers wird demnach der frühere Werder-Coach Alexander Nouri.

Klinsmann folgt auf Ante Covic, der das Team im Sommer übernommen hatte, aber keinen guten Start in die Saison erlebte. Hertha ist als Tabellen-15. punktgleich mit den auf dem Relegationrang stehenden Düsseldorfern, zuletzt verlor die Mannschaft vier Spiele hintereinander. Eigentlich war der Klub ambitionierter in diese Spielzeit gegangen, nachdem Investor Lars Windhorst für 125 Millionen Euro 37,5 Prozent der Anteile an der Hertha BSC KGaA erworben hatte. Mit dem Geld wurde unter anderem Stürmer Dodi Lukébakio verpflichtet - für angeblich 20 Millionen Euro.

Dass Klinsmann Hertha-Trainer wird, ist eine Überraschung. Erst Anfang des Monats war verkündet worden, dass der 55-Jährige zwar in die Bundesliga zurückkehren würde. Allerdings nicht als Coach, sondern als Mitglied des Hertha-Aufsichtsrats. Den Weg für den früheren Bundestrainer in das Gremium soll Windhorst geebnet haben.

Seinen ersten Auftritt als Trainer erlebt Klinsmann am Samstag. Dann trifft Hertha BSC zu Hause auf Vizemeister Borussia Dortmund (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Seit Jahren Vereinsmitglied bei Hertha

Zuletzt wurde auch Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac als Kandidat gehandelt. Der aber wollte nach Informationen des "Kicker" und der Deutschen Presse-Agentur in dieser Saison kein neues Engagement übernehmen.

Klinsmann ist seit Jahren Vereinsmitglied bei Hertha, da sein in Eberswalde aufgewachsener Vater Siegfried Fan des Klubs war. Klinsmanns Sohn Jonathan spielte von 2017 bis 2019 bei Hertha; er stand in einem Spiel im Tor der Profis. Aktuell steht er in der Schweiz beim FC St. Gallen unter Vertrag.

Im April 2009 hatte sich der FC Bayern nach nicht einmal einer Saison von Trainer Klinsmann getrennt. Dieser hatte der Bundesliga danach den Rücken gekehrt. Von Juli 2011 bis November 2016 war der frühere Stürmer Nationaltrainer der USA. Zuletzt galt er als Kandidat für den Posten des Vorstandschefs bei Zweitligist VfB Stuttgart. Sein Co-Trainer Nouri war zuletzt Trainer beim damaligen Zweitligisten FC Ingolstadt und zuvor beim Bundesligisten Werder Bremen.