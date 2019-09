Der Argentinier Lionel Messi ist vom Fußballweltverband Fifa zum sechsten Mal als Weltfußballer ausgezeichnet worden. Der Star des FC Barcelona setzte sich gegen den Niederländer Virgil van Dijk vom FC Liverpool und Cristiano Ronaldo von Juventus durch. Messi ist damit wieder alleiniger Rekordsieger der prestigeträchtigen Auszeichnung. Ronaldo war wie im Vorjahr, als Luka Modric gewann, der Veranstaltung fern geblieben.

Der 32 Jahre alte Messi war mit Barcelona in Spanien Meister geworden, hatte das Halbfinale der Champions League erreicht und zudem den Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas gewonnen.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wurde nach dem Sieg in der Champions League vor Pep Guardiola und Mauricio Pochettino zum besten Trainer der Saison gewählt. Auch Liverpool-Keeper Alisson Becker durfte sich freuen, er ist neuer Welttorhüter. Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona ging leer aus.

Klopp folgt auf Frankreichs Weltmeistertrainer Didier Deschamps, der im Vorjahr triumphiert hatte. Der 52-Jährige hatte in der vergangenen Saison in der Champions League seinen ersten Titel mit Liverpool gewonnen. In der Premier League hatten sich die Reds trotz eines neuen vereinsinternen Punkterekords und nur einer Niederlage im Saisonverlauf Guardiolas Manchester City geschlagen geben müssen. Klopp ist nach Jupp Heynckes und Joachim Löw der dritte deutsche Welttrainer. "Das hätte niemand erwartet, als ich vor über 20 Jahren angefangen habe", sagte Klopp.

Die Wahl zum Weltfußballer ist seit 2016 wieder eine eigenständige Veranstaltung der Fifa, die separat vom Ballon d'Or vergeben wird. Beide Auszeichnungen waren zwischen 2010 und 2015 zusammengelegt. Die Wahl des Weltfußballer erfolgt durch die Trainer und Mannschaftskapitäne aller Nationalmannschaften und ausgewählte Vertreter der internationalen Presse. Sie stimmen für ihre drei Favoriten aus einer Vorauswahl ab. Diese dürfen jedoch nicht aus dem eigenen Land stammen.