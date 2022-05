Der Moment, als die Entscheidung fiel. Als Real in Person von Vinícius Júnior seinen ersten Schuss aufs Tor zustande brachte und der auch noch saß. Die Anhänger von Real Madrid: voller Glückseligkeit. Die Fans des FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp blickten weniger euphorisch auf das Ergebnis.

Jürgen Klopp Trainer FC Liverpool »Sie haben ein Tor geschossen, wir nicht. Das ist die einfachste Erklärung in der Welt des Fußballs. Es ist hart, dass hinzunehmen, aber wir respektieren das natürlich.«

Das Champions-League-Finale kurz zusammengefasst. Typisch Klopp, der dann gereizt auf die Frage einer Reporterin reagiert.

Jürgen Klopp: »Was ist der entscheidende Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren? Das ist Ihre Frage? Ich verstehe das nicht. Die haben ein Tor geschossen, wir nicht. Oder was haben Sie, was meinen Sie? Können Sie es erklären? Weil ich es nicht verstehe. Was ist der entscheidende Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren?

Reporterin »Was hat Ihrer Meinung nach heute gefehlt, um wirklich zu gewinnen? «

Jürgen Klopp "Dass sie ein Tor geschossen haben, und wir nicht. Das ist jetzt einfach zu sagen. Wir hätten besser Fußball spielen können, aber Madrid hätte auch besser Fußball spielen können, aber sie haben es nicht getan und trotzdem gewonnen.«

Jürgen Klopp Trainer FC Liverpool »Wenn der Torhüter zum Mann des Spiels gewählt wird, dann läuft etwas schief für die andere Mannschaft. Wir hatten, glaube ich, drei wirklich große Chancen, bei denen (Thibaut) Courtois unglaubliche Paraden gezeigt hat. Ich hätte gerne ein paar mehr Chancen dieses Kalibers gehabt.«



Jürgen Klopp Trainer FC Liverpool »Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber wenn man 1:0 verliert, muss man sich eingestehen, dass es dann nicht gut genug war. Ich habe den Jungs in der Umkleidekabine gesagt, nachdem wir ein bisschen Zeit hatten, uns die Feierlichkeiten von Real Madrid und solche Dinge anzusehen, dass ich schon stolz bin. Aber ich war der Einzige in der Kabine in dem Moment. Die Jungs werden noch etwas brauchen. Das verstehe ich.«

Auch die Fans werden noch etwas Zeit brauchen. Klopp versprach ihnen aber einen neuen Angriff auf die begehrte Trophäe im nächsten Jahr.