Bundestrainer werden? "Wenn sich die Frage stellt, werde ich darüber nachdenken." Jürgen Klopp ist schon mehrfach als möglicher Trainer der deutschen Nationalmannschaft gehandelt worden - im Gespräch mit Johannes B. Kerner hat er sich abwartend dazu geäußert: Auch wenn er sagt: "Stand heute hätte ich keine Lust darauf, weil ich mich hier zu wohl fühle" - ausschließen wolle er es nicht. "Auch wenn ich gar nicht sagen kann, ob ich dafür der Richtige bin."

Klopp äußerte sich in dem neuen Talkformat "Bestbesetzung", das am Donnerstag auf Magenta TV seine Premiere feiert und von SPIEGEL TV produziert wird. Wenn er seine Arbeit beim FC Liverpool beendet habe, werde er "in jedem Fall eine Pause machen" und dann über seine Zukunft entscheiden. Danach nicht mehr als Trainer zu arbeiten, könne er sich allerdings nicht vorstellen. "Ich bin jetzt 52, ich denke nicht daran, aufzuhören." Klopps Vertrag in Liverpool läuft im Sommer 2022 aus - zur gleichen Zeit wie der von Bundestrainer Joachim Löw.

"Der Weg zum Titel wichtiger als der Titel"

In dem 55-minütigen Gespräch befragt Kerner, der gemeinsam mit dem damaligen TV-Experten Klopp für das ZDF die Übertragungen der Heim-Weltmeisterschaft 2006 moderiert hat, seinen Interviewgast auch nach seiner sportlichen Motivation. "Der Weg zum Titel ist mir wichtiger als der Titel selbst", sagt Klopp. Wenn er Wochen nach Gewinn der Champions League noch Gratulationen entgegenzunehmen habe, müsse er geradezu stutzen: "Ich hab das dann schon fast vergessen."

Als sein großes Vorbild im Fußball bezeichnet er Franz Beckenbauer. Mit dem ehemaligen Weltmeister-trainer- und -spieler telefoniere er regelmäßig. In diesem Zusammenhang beklagte er den Umgang der Öffentlichkeit mit Beckenbauer nach den Enthüllungen zur Vergabe der WM 2006 als "typisch deutsch". Er sei überzeugt, dass "der Franz nichts falsch gemacht hat".

Ausführlich nimmt Klopp in dem Gespräch auch Stellung zu nichtsportlichen Themen. Er äußert sich zum Brexit, zur Politik von Donald Trump und zur Klimaschutzdebatte um Greta Thunberg.