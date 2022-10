Trainer Jürgen Klopp hat nach dem 1:0 (0:0) seines FC Liverpool gegen Manchester City Reue gezeigt, weil er für wütende Proteste in der 86. Minute eine Rote Karte kassiert hatte. »Natürlich eine Rote Karte, meine Schuld. Ich habe es übertrieben in dem Moment«, sagte der 55-Jährige am Sonntag auf der anschließenden Pressekonferenz. »Manchmal verliere ich eben doch die Kontrolle. Dann passiert sowas halt.«