»Aber es muss passen« Klopp spricht über mögliche Zukunft als Bundestrainer

Die DFB-Elf steckt nach dem frühen WM-Aus in Katar in der Krise, viele Fans wünschen sich Jürgen Klopp als Trainer. Der will vorerst in Liverpool weitermachen – hat aber nichts dagegen, als DFB-Coach gehandelt zu werden.