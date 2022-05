Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat sich zum bevorstehenden Wechsel von Borussia Dortmunds Erling Haaland zu Manchester City geäußert. »Ich weiß, dass da draußen viel über Geld gesprochen wird, aber dieser Transfer wird neue Maßstäbe setzen, lassen Sie es mich so sagen«, sagte Klopp mit Blick auf den größten Konkurrenten des FC Liverpool in der englischen Premier League bei Sky Sports News.

Einen künftigen Ersatz scheint Dortmund mit Nationalspieler Karim Adeyemi gefunden zu haben. Laut Sky ist der 20-Jährige am Dienstag für Medizincheck und Vertragsunterschrift nach Dortmund gereist.

Der Transfer galt zuvor bereits nur noch als Formsache. »Ich gehe davon aus, dass wir mit Karim in dieser Woche weiterkommen«, hatte Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl am Sonntag gesagt.

Der angeblich von Bayern München umworbene Konrad Laimer schließt einen vorzeitigen Abschied bei RB Leipzig nicht aus. »Die Frage sollte man sich jeden Sommer stellen, was für einen persönlich der nächste Schritt ist. Ich bin ein Typ, der sehr ehrgeizig ist, der irgendwann mal um alles spielen will«, sagte der österreichische Nationalspieler im Podcast »Kicker meets DAZN«.

Eine Entscheidung soll aber erst nach dem DFB -Pokalfinale am 21. Mai gegen den SC Freiburg fallen. »Es ist wichtig, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, weil es keinen Sinn hat, sich Gedanken über was anderes zu machen, wenn du hier noch nicht fertig bist«, sagte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler.

Bei Drittligist 1. FC Kaiserslautern herrscht große Verwirrung um die Position von Cheftrainer Marco Antwerpen. Wie mehrere Medien berichten, ist am Montag über eine mögliche Ablösung des 50-Jährigen noch vor den Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden (20. und 24. Mai) diskutiert worden. Eine Stellungnahme des viermaligen deutschen Meisters gibt es bislang nicht. Der Coach selbst will von einer Trennung nichts wissen und erwartet im Amt zu bleiben: »Davon gehe ich aus«, sagte er der »Rheinpfalz«.

Als möglicher Nachfolger Antwerpens wird auch Ex-Nationalspieler Miroslav Klose gehandelt. Der »Express« hatte berichtet, dass der Name Klose am Rande der 0:2-Niederlage der Pfälzer bei Viktoria Köln die Runde gemacht habe. Angeblich wolle die regionale Investorengruppe, die 33 Prozent der Anteile an der FCK-Kapitalgesellschaft hält, Klose als Antwerpen-Ersatz installieren. Die »Bild-Zeitung« berichtet allerdings, dass die Idee, Klose als Trainer zu verpflichten, bereits verworfen worden sein soll.

VfL Wolfsburg verlängert Vertrag mit Isländerin Jonsdottir

Der neue deutsche Meister VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit der isländischen Nationalspielerin Sveindis Jonsdottir bis 2025 verlängert. Der VfL hatte die 20 Jahre alte Offensivspielerin bereits im Dezember 2020 verpflichtet, danach zunächst für ein Jahr an den schwedischen Klub Kristianstads DFF ausgeliehen und dann während dieser Saison nach Wolfsburg geholt.