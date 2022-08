Fußballtrainer Jürgen Klopp hat seine Kritik an der immer weiter steigenden Belastung für Profi-Fußballer durch zusätzliche Spiele erneuert. Vor dem Start der Premier League, an deren ersten Spieltag Klopp mit dem FC Liverpool auf den FC Fulham trifft, nahm Klopp vor allem Bezug auf die Weltmeisterschaft in Katar: »Diese WM findet zur falschen Zeit und aus den falschen Gründen statt«, sagte Klopp.