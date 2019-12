"Breaking News" seien es, eine Eilmeldung sozusagen, das findet zumindest Jürgen Klopp. All zu sehr überraschen dürfte es nach den Erfolgen der vergangenen Jahre allerdings nicht, was der Trainer des FC Liverpool heute selbst auf dem Twitter-Kanal des Vereins verkündete: Der englische Premier-League-Klub und Klopp haben die Zusammenarbeit bis 2024 verlängert. Gleiches gilt für Klopps Co-Trainer Peter Krawietz und Pepijn Lijnders.

"Wir haben uns entschlossen, fortzusetzen, was bisher nicht allzu schlecht lief", sagt Klopp in dem Video. "Wir lieben es hier, wir fühlen uns hier wirklich heimisch." Außerdem verstehe er mittlerweile fast jeden in der Stadt, daher schien es ein guter Moment für die Verlängerung, scherzte Klopp, der sich den Reds im Oktober 2015 angeschlossen hatte. Sein bisheriger Vertrag beim Tabellenführer war bis 2022 datiert. "Es waren keine schwierigen Verhandlungen", verriet Klopp noch, bevor er ankündigte: "Wir sehen uns - von nun an sogar noch öfter."

Der FC Liverpool wartet seit 1990 auf den Gewinn der englischen Meisterschaft und führt die Tabelle in der Premier League nach dem 16. Spieltag mit acht Punkten Vorsprung auf Leicester City und 14 auf Titelverteidiger Manchester City an. Im Mai gewann Klopp mit Liverpool zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte die Champions League.

Lesen Sie hier mehr zu Jürgen Klopps Triumph: "Wir lieben ihn alle sehr"

"Bereits 2015 haben wir bei der Vorstellung von Jürgen den Begriff 'ideal' verwendet", heißt es in einer Mitteilung der Klubführung. "Das gilt auch heute noch. Wir halten ihn für den Besten, den es gibt."

In Liverpool kann Klopp, der in der Vergangenheit regelmäßig als Kandidat für den FC Bayern München oder auch als möglicher Nachfolger für Bundestrainer Joachim Löw genannt wurde, vermutlich auch länger auf den Kern seiner Mannschaft zählen. Die Torjäger Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino sowie Abwehrchef Virgil van Dijk stehen noch bis 2023 unter Vertrag. Torwart Alisson und die Hoffnungsträger Trent Alexander-Arnold und Andy Robertson haben bis 2024 unterschrieben.