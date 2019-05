Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat das Rennen um Nationalspieler Julian Brandt offenbar gewonnen. Der 23 Jahre alte Angreifer soll nach fünfeinhalb Jahren Bayer Leverkusen verlassen und zur kommenden Saison zum Vizemeister wechseln. Eine entsprechende Meldung der "Bild"-Zeitung wurde dem Sport-Informations-Dienst von Bayer-Seite bestätigt. Weitere Einzelheiten sollen im Laufe der Woche nach dem Medizincheck bekanntgegeben werden.

Brandt macht von einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2021 laufenden Vertrag Gebrauch, nach der er für eine festgeschriebene Ablösesumme von 25 Millionen Euro die Werkself vorzeitig verlassen kann. Bayer hatte nach der Qualifikation für die Champions League am letzten Bundesligaspieltag gehofft, Brandt halten zu können. Zuletzt waren auch der Deutsche Meister Bayern München und diverse europäische Spitzenklubs mit ihm in Verbindung gebracht worden. In bisher 165 Bundesligaspielen kommt Brandt auf 34 Treffer und 40 Torvorlagen, in der Nationalmannschaft steht er bei 24 Einsätzen.

Am Dienstag hatte der BVB bereits die Verpflichtung von Nationalspieler Nico Schulz vermeldet. Der 26 Jahre alte Linksverteidiger erhält einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2024. Für Schulz erhält Ligarivale TSG Hoffenheim angeblich eine Ablösesumme in Höhe von 27 Millionen Euro.

Einnahmen aus Pulisic-Verkauf werden investiert

Medienberichten zufolge könnten die Dortmunder in den kommenden Tagen auch den Transfer von Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) verkünden. Der BVB hatte im Winter durch den Verkauf von Christian Pulisic (FC Chelsea) eine Ablösesumme von 64 Millionen Euro erzielt. Nur der Verkauf von Ousmane Dembélé (125 Millionen Euro Ablöse) brachte dem Klub mehr Geld ein.

Die Dortmunder Offensive auf dem Transfermarkt überrascht nicht. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat für die kommende Saison die Meisterschaft als Ziel ausgegeben. "Es ist an der Zeit, etwas ambitionierter aufzutreten. Wir werden mit der klaren Maßgabe in die neue Saison gehen, dass wir wieder versuchen werden, um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen", sagte der BVB-Chef.