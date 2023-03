Auf Nachfrage, ob die Meldungen auch auf die DFB-Auswahl vor dem Länderspiel gegen Peru am Samstag (20.45 Uhr, TV: ZDF) in Mainz habe, entgegnete Flick: »Es wird sicher nicht so sein, dass das alles beflügelt.« Er habe darüber bereits »mit den Spielern gesprochen«.

DFB-Kapitän Joshua Kimmich, in München Nagelsmanns verlängerter Arm auf dem Platz, sagte, »dass Julian Nagelsmann ein überragender Trainer ist. Ich hatte schon sehr viele Trainer, sehr viele Top-Trainer«, sagte er weiter, »er ist locker Top drei.«