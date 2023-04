Das Publikum verlor schnell den Glauben an Potter

Zuvor hatte er nur eine Trophäe gewonnen, den schwedischen Pokal mit Östersund (2017). In der Chelsea-Kabine konnte er damit wenig Eindruck schinden. Die Spieler waren internationale Trainerkoryphäen wie Tuchel, Antonio Conte, Maurizio Sarri, José Mourinho oder (wie im Fall von Atlético-Madrid-Ausleihestürmer João Felix) Diego Simeone gewöhnt. Potter wirkte im Vergleich trotz neuem Haarschnitt und aufgemotzter Garderobe wie ein etwas seebäriger Berufsanfänger.

Das sehr anspruchsvolle Publikum an der Stamford Bridge verlor sehr früh den Glauben an ihn, in der Mannschaft soll es ähnlich gewesen sein, obwohl Potter im Verein bis zuletzt als hochanständiger, sozial kompetenter Trainer beschrieben wurde. Er wollte so vielen Spielern wie möglich Einsätze geben, eine brauchbare Stammelf konnte so jedoch nicht entstehen. »Du weißt nicht, was du tust«, skandierten die Chelsea-Fans während der Pleite gegen Villa höhnisch.