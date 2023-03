19. März 2023: Die Bayern verlieren nach Führung durch zwei Elfmeter nach VAR-Entscheid in Leverkusen und die Tabellenführung an Dortmund. »So wenig Antrieb, so wenig Mentalität, so wenig Zweikampfführung, so wenig Durchsetzungsvermögen habe ich selten erlebt«, kritisiert Salihamidžić.

20. März 2023: »Die Trainerdiskussion zwischendurch kam von außen, die haben nicht wir vom Zaun gebrochen«, sagt Präsident Herbert Hainer in einem kicker-Interview, das vor Leverkusen geführt wurde. Man plane »langfristig« mit Nagelsmann.

22. März 2023: Nagelsmann fährt mit Freundin Lena in Tirol Ski, will Kraft tanken für den Klassiker gegen Dortmund am 1. April. Für die Bosse offenbar ein »falsches Signal«.

23. März 2023: Der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet als Erster über die bevorstehende Trennung, weitere Medien folgen.

24. März 2023: Der FC Bayern verkündet offiziell die Freistellung, Vorstandschef Oliver Kahn kritisiert, die Qualität des Kaders habe sich »zunehmend seltener gezeigt«, die Ziele seien »infrage gestellt«.