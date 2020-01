Juventus - Cagliari Calcio 4:0 (0:0)

Cristiano Ronaldo hat Meister Juventus mit seinem ersten Hattrick in der Serie A zum 4:0 (0:0)-Sieg gegen Cagliari Calcio geschossen. Ronaldo gelangen seine drei Treffer in der zweiten Hälfte. Erst nutzte er einen Fehler im Aufbauspiel Cagliaris aus, umdribbelte Torhüter Robin Olsen und schob zur Führung ein (49. Minute). Anschließend traf er nach einem Foul an Paulo Dybala im Strafraum per Elfmeter zum 2:0 (67.). Den Schlusspunkt setzte Ronaldo, als er den Ball nach einem Konter durch Olsens Beine ins Tor schoss (82.). Kurz zuvor hatte Teamkollege Gonzalo Higuaín das 3:0 erzielt (81.).

Für Ronaldo war es in seinem 46. Spiel in der italienischen Liga der erste Serie-A-Hattrick. Seit 2008 hat Ronaldo in seiner Karriere 36 Hattricks erzielt, in den fünf europäischen Topligen in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und England erzielte im selben Zeitraum kein Spieler mehr.

SSC Neapel - Inter Mailand 1:3 (1:2)

Zwar überholte Juventus Konkurrent Inter kurzzeitig, die Mailänder holten sich die Tabellenführung in der Serie A durch einen 3:1 (2:1)-Sieg bei der SSC Neapel am Abend aber zurück. Romelu Lukaku brachte Inter in der ersten Hälfte zunächst mit zwei Toren in Führung (14./33.), Arkadiusz Milik schoss wenige Minuten vor der Pause aber noch den Anschluss. In der zweiten Hälfte gelang Lautaro Martínez mit seinem Tor zum 3:1 die Vorentscheidung für Inter (62.).

Die Mailänder sind mit 45 Zählern punktgleich mit Juventus, haben aber das um sechs Treffer bessere Torverhältnis. Von Inters 39 Ligatoren haben Lukaku (14) und Martínez (9) zusammen 23 Treffer erzielt. Neapel steht nach der sechsten Liga-Niederlage im 18. Spiel auf dem achten Platz.

AC Mailand - Sampdoria Genua

Die Rückkehr von Zlatan Ibrahimovic zur AC Mailand sorgte für einen Hype. Genützt hat das Comeback des 38 Jahre alten Stürmers zumindest bei seinem ersten Spiel für die AC seit 2794 Tagen aber nichts. Mailand trennte sich 0:0 von Sampdoria Genua. Ibrahimovic wurde in der 55. Minute eingewechselt und übernahm die Rolle als zentraler Stürmer, ein Tor gelang ihm jedoch nicht. Mailand rutschte in der Tabelle auf Platz zwölf ab. Ibrahimovic war am Freitag in Mailand vorgestellt worden und hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.