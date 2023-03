Der SC Freiburg hat alles versucht, aber Juventus war am Ende das cleverere Team. Im Achtelfinale der Europa League ist die Elf von Christian Streich ausgeschieden, sie verlor auch das Rückspiel 0:2 (0:1) – so wie bereits die Partie vor einer Woche in Turin 0:1 verloren gegangen war. Der Sieg des italienischen Rekordmeisters geht in Ordnung, er profitierte allerdings auch von einem umstrittenen Handelfmeter in der ersten Halbzeit.