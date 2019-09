Der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can steht überraschend nicht im -Champions League-Aufgebot des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin. Dies geht aus der offiziellen Kaderliste hervor. Sami Khedira hingegen, Weltmeister von 2014, im 22-köpfigen Aufgebot von Trainer Maurizio Sarri dabei. Ebenfalls nicht vom ehemaligen Chelsea-Coach berücksichtigt wurde Ex-Bundesliga-Profi Mario Mandzukic (33).

Can war in den ersten beide Spielen in der Serie A nur beim 4:3-Sieg der Alten Dame gegen Vizemeister SSC Neapel zum Einsatz gekommen. In der 60. Minute hatte der Mittelfeldspieler Khedira ersetzt. Zum Saisonauftakt gegen Parma Calcio (1:0) saß Can 90 Minuten auf der Bank. Juventus hatte sich auf Cans Position in diesem Sommer mit dem Franzosen Adrien Rabiot und Waliser Aaron Ramsey verstärkt. Beide stehen im Champions-League-Kader.

Juventus startet am 18. September mit einem Auswärtsspiel beim spanischen Vizemeister Atletico Madrid in die neue Saison in der Königsklasse. Weitere Gegner in der Gruppe D sind Bundesligist Bayer Leverkusen und der russische Pokalsieger Lokomotive Moskau.

Von Bundestrainer Löw berufen

Von Bundestrainer Joachim Löw wurde Can hingegen erstmals seit knapp einem Jahr wieder für die Nationalmannschaft nominiert. Der 25-Jährige steht im Aufgebot der beiden EM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande am Freitag in Hamburg und drei Tage später gegen Nordirland in Belfast (beide 20.45 Uhr/Liveticker beim SPIEGEL, TV: RTL).