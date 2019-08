Völler über Bayern-Anfrage für Havertz "Ein paar Telefonate und großes Interesse"

Völler bestätigt Bayern-Interesse an Havertz

Bayern München hat offenbar bei Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen Interesse an Nationalspieler Kai Havertz bekundet. "Es ist kein Geheimnis, dass es ein paar Telefonate und großes Interesse gab. Ich habe dann direkt und völlig freundschaftlich mit Kalle Rummenigge telefoniert", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler beim TV-Sender Sky. Der Vorstandschef der Bayern habe aber "total verstanden, dass wir das erstmal nicht machen".

Völler sagte weiter, "dass der FC Bayern nicht der einzige Klub gewesen ist, der uns wegen Kai Havertz gefragt hat". Der 20 Jahre alte Havertz ist ohne Ausstiegsklausel bis 2022 an Bayer gebunden. Völler hatte zuletzt aber angedeutet, dass man dem offensiven Mittelfeldspieler bei einem entsprechenden Angebot im kommenden Sommer keine Steine in den Weg legen werde.

Havertz gilt als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Er debütierte als 17-Jähriger in der Bundesliga und war seither in 90 Partien an 44 Treffern direkt beteiligt. In der Nationalelf kam er bislang auf drei Einsätze.

BESCHLOSSENE SACHE

Dost ist da

Der Transfer von Stürmer Bas Dost zu Bundesligist Frankfurt ist perfekt. Das teilte die Eintracht mit. Der 30 Jahre alte Niederländer kommt vom portugiesischen Erstligisten Sporting und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022. "Uns war es nach dem Abgang von Sébastien Haller wichtig, einen adäquaten Ersatz zu finden", wurde Sportvorstand Fredi Bobic zitiert.

Dost spielte bereits von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga. Beim VfL kam er auf 62 Torbeteiligungen in 117 Pflichtspieleinsätzen. In Lissabon erreichte er eine deutlich bessere Quote (108 in 124). Er soll etwa zehn Millionen Euro Ablöse kosten.

Dirk Schuster als neuer Trainer in Aue vorgestellt

Dirk Schuster ist neuer Chefcoach bei Zweitligist Erzgebirge Aue. Der 51-Jährige wurde als Nachfolger des am 19. August beurlaubten Daniel Meyer vorgestellt. Aue hatte bei der Trennung von Meyer keine Gründe angegeben. Schuster erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Zuletzt trainierte Schuster den Ligakonkurrenten SV Darmstadt 98, wurde dort aber im Februar nach einer negativen Serie von nur einem Sieg aus zehn Spielen freigestellt. Mit 98 hatte er zwischen 2013 und 2015 den direkten Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga geschafft, 2016 wurde er zum "Trainer des Jahres" gewählt.