Am Abend entschuldigte sich Havertz bei Chelsea für die Panne. "Ich hätte es vorgezogen, wenn Sie zuerst von mir selbst gehört hätten, was ich über meinen Abschied von Chelsea denke. Das ist nicht mein Stil und es ärgert mich, dass Sie es auf diese Weise hören mussten", schrieb er in den Sozialen Netzwerken in Richtung des Vereins.

Doch da war es längst zu spät, das Video im Arsenal-Shirt verbreitete sich in Windeseile. »Dieser Klub hat eine so große Geschichte, und ich hoffe, wir können viele Dinge erreichen«, ergänzt Havertz darin. Die Gunners zeichne eine »Familienmentalität« aus, die es so schwer mache, gegen sie zu spielen.