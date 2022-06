Weiter hieß es: »Wir haben gehofft, dass die WM-Qualifikation unserer Mannschaft ein Maß an Respekt und finanziellen Möglichkeiten mit sich bringen würde, sodass die Standards und Möglichkeiten für die nächste Spielergeneration in unserem Land erhöht und der Weg des Fußballs in Kanada für immer verändert werden könnten.«

Die Spieler fordern unter anderem 40 Prozent des Preisgeldes für die WM-Teilnahme in Katar, nachdem sich das kanadische Nationalteam der Männer zum ersten Mal seit 36 Jahren wieder für eine WM-Endrunde qualifizieren konnte. Canada Soccer habe die Verhandlungen zunächst »unnötig in die Länge gezogen« und erst am Donnerstag ein unzureichendes Angebot unterbreitet, so die kanadischen Profis.