Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi Der Spieler, auf den die Fans stehen

Im DFB-Team das Debüt gefeiert, nun das dritte Tor in der laufenden Champions-League-Saison gegen Wolfsburg erzielt: Karim Adeyemi ist derzeit einer der aufregendsten deutschen Spieler. Was macht ihn so besonders?

Aus Salzburg berichtet Jan Göbel