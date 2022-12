Nach Skandalen mit »Les Bleus« über Kreuz

Das Verhältnis zwischen ihm und Nationaltrainer Didier Deschamps gilt schon länger als angespannt. Zwischen 2015 und 2021 hatte Deschamps darauf verzichtet, Benzema für die Nationalmannschaft zu nominieren. Grund dafür war unter anderem Benzemas Rolle in der »Sextape-Affäre«, in der der Real-Profi wegen Beihilfe zur Erpressung seines ehemaligen Auswahlkollegens Mathieu Valbuena zu einer Geld- sowie einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt wurde. Entsprechend fehlt der französische Weltmeistertitel von 2018 in Benzemas Vita.