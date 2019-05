Karim Onisiwo wusste in der Halbzeitpause der Bundesligapartie zwischen FSV Mainz 05 und RB Leipzig (3:3) nicht mehr, dass er den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielt hatte. "Er hat sich in der Halbzeit nicht mehr an seinen Treffer erinnern können", sagte Sportvorstand Rouven Schröder nach dem Spiel.

Der 27 Jahre alte österreichische Nationalspieler war in der 38. Minute der ersten Spielhälfte mit dem Leipziger Verteidiger Ibrahima Konaté im Luftkampf mit dem Kopf zusammengeprallt, wurde allerdings nicht behandelt. Onisiwo spielte weiter und traf in der 43. Minute zum 1:2.

In der Halbzeit war dann für den Angreifer Schluss: Für Onisiwo wurde nach der Pause Jean-Philippe Mateta eingewechselt. Onisiwo musste nach der Begegnung mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Prominente Beispiele

Kopfverletzungen bei Spielern sind immer wieder ein Thema im Fußball. Sportmediziner warnen davor, die Folgen solcher Zusammenstöße zu unterschätzen. Wenn der Verdacht einer Gehirnerschütterung besteht oder der Spieler gar bewusstlos war, empfehlen Experten die sofortige Auswechslung.

Auch der DFB hat sich dieser Thematik angenommen. Eine Auswechslung sei demnach erforderlich, wenn Bewusstsein, Orientierung, Sehvermögen, Gleichwicht, die Sprache oder das Gedächtnis gestört sind.

Allerdings gibt es immer wieder Fälle, in denen eine Störung von den Ärzten nicht erkannt wird. Prominentes Beispiel war der deutsche Torhüter Loris Karius, der im Champions-League-Finale 2018 im Tor des FC Liverpool von Real Madrids Verteidiger Sergio Ramos mit dem Ellenbogen am Kopf erwischt wurde.

Erst im Februar war der Nürnberger Torhüter Christian Mathenia mit dem Bremer Spieler Theodor Gebre Selassie zusammengeprallt. Der Keeper blieb ohnmächtig und blieb mit geschlossenen Augen und offenem Mund auf dem Boden liegen. Mathenia spielte nach einer Behandlung weiter - was für Kritik sorgte.