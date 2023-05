Bis heute ist allerdings nicht geklärt, warum es im Vorfeld der WM zu einer Zahlung von 6,7 Millionen Euro an den Fußball-Weltverband Fifa gekommen war. In Sachen Glaubwürdigkeit beschäftigt dieses Thema den DFB, der in den vergangenen Jahren in weitere Skandale verwickelt war, bis heute. Beckenbauer hat wenig zur Aufklärung beigetragen und stets seine Unschuld beteuert.

Beckenbauer kämpft mit gesundheitlichen Problemen

Beckenbauer hat sich seit mehreren Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, auch wegen gesundheitlicher Probleme, die 2019 ein Gerichtsverfahren in der Schweiz verhinderten. Mittlerweile ist Beckenbauer nur noch selten in Fußballstadien zu sehen, zuletzt besuchte er im August 2022 ein Spiel der TSG Hoffenheim.