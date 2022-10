Zum Auftakt der aktuellen Bundesligasaison gab es beim Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München mit 23.200 Fans einen Zuschauerrekord. Im Vorfeld der Spielzeit hat der DFB mit dem Programm »FF27« (Fast Forward 2027, in dem Jahr soll die WM gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden in Deutschland stattfinden) ehrgeizige Ziele für die kommenden fünf Jahre formuliert. So soll sich unter anderem die Medienreichweite verdoppeln.