Karl-Heinz Rummenigge ist wie erwartet in den Aufsichtsrat von Bayern München berufen worden. Wie die Münchner am Dienstag bekannt gaben, rückt der langjährige Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters ab sofort in das mächtige Gremium, in dem auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Präsident Herbert Hainer sitzen.