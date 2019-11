Auslosung der Fußball-EM De Bruyne nennt den Modus "eine Schande"

Der belgische Star-Fußballer Kevin De Bruyne hat den komplizierten Auslosungsmodus für die Europameisterschaft 2020 als "Schande" kritisiert. "Für mich fühlt sich das an wie Wettbewerbsverzerrung", schimpfte der Mittelfeldspieler des englischen Meisters Manchester City nach dem Qualifikationsspiel gegen Zypern (6:1).

Bereits vor der Auslosung der EM-Gruppen am 30. November in Bukarest steht fest, dass Belgien in der Vorrunde gegen Russland und Dänemark spielen wird. Als viertes Team wird Wales oder Finnland in die Gruppe B rücken. "Fußball ist mehr und mehr ein Geschäft geworden", sagte De Bruyne dem belgischen Sender VTM Nieuws. "Das nimmt der Auslosung alle Spannung und jedes Vergnügen."

Dass die Gegner der Roten Teufel bereits bekannt sind, ist dem EM-Modus geschuldet. Jede der sechs EM-Gruppen hat zwei Co-Gastgeber, die jeweils in ihren Heimatgruppen spielen - aus dem Lostopf 1 sind das Deutschland, Italien, Spanien und England; Belgien und die Ukraine werden anderen Gruppen zugeordnet. Da die Ukraine aus politischen Gründen nicht in Russland spielen darf, rückt Belgien in die St. Petersburg-Gruppe B.

Kritik kam nicht nur von De Bruyne. Ronald Koeman, Bondscoach der Niederlande, gab zu, dass er den Modus noch nicht durchschaut habe. "Ich verstehe dieses neue Format nicht wirklich", sagte er im Gespräch mit "De Telegraaf": "Ich habe schon im Verband nachgefragt, ob ich wirklich zu dieser Auslosung am 30. November gehen soll."