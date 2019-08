Kevin Großkreutz vom Drittligisten KFC Uerdingen ist vom Sportgericht des DFB wegen eines krass sportwidrigen Verhaltens zu einer Sperre von sechs Spielen verurteilt worden, davon zwei auf Bewährung. Das Urteil ist rechtskräftig, da der Spieler und der Verein zugestimmt haben.

Großkreutz hatte seinem Gegenspieler Dimitri Imbongo Boele im Spiel bei der SG Sonnenhof Großaspach am Samstag absichtlich von hinten gegen Fuß und Wade getreten. Schiedsrichter Robert Hartmann hatte diese Szene nicht gesehen, weshalb der Kontrollausschuss nachträglich Anklage erheben konnte.

Die Bewährung für die Spiele fünf und sechs gilt bis zum 30. Juni 2020, in dieser Zeit darf er sich nichts zuschulden kommen lassen. "Die Aktion war sehr unüberlegt. Mehr möchte ich dazu nicht mehr sagen. Wir wollen uns voll auf das Spiel am Freitag konzentrieren. Das wird ein geiles Spiel", sagte Großkreutz.

Großkreutz besorgt 200 Karten für das Spiel

Am Freitag darf Großkreutz nämlich auflaufen - in einem anderen Wettbewerb: Die Sperre gilt nur für die Dritte Liga, nicht für den DFB-Pokal. Der Weltmeister von 2014 kann also gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund spielen (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky und Sport1).

Auf die Partie freut sich Großkreutz: "Ich bin seit meiner Kindheit Fan von Borussia Dortmund und werde es immer sein. Aber für die 90 Minuten kenne ich keine Freunde. Danach werde ich wieder Fan von Dortmund sein."

Großkreutz hat mit Dortmund zwei Meisterschaften einmal den DFB-Pokal gewonnen. "Die Erinnerungen wird mir keiner mehr nehmen. Das wird mir immer bleiben", sagte der 31-Jährige. "Ich habe 200 Karten organisiert und eigentlich einen eigenen Block im Stadion."