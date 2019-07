(FAST) BESCHLOSSENE SACHE

Boateng nach Florenz

Kevin-Prince Boateng wechselt innerhalb Italiens zur AC Florenz. Wie der italienische Erstligist mitteilte, ist der Transfer von Boateng in die Toskana perfekt. Über Details machte der Klub keine Angaben, Medienberichten zufolge erhält Boateng einen Zweijahresvertrag. Zuvor stand der 32-Jährige bei Sassuolo Calcio unter Vertrag.

Zuletzt hatte es Berichte über eine mögliche Rückkehr Boatengs zu Eintracht Frankfurt gegeben, laut "Gazzetta dello Sport" wollte Boateng aber in der Heimat seiner Ehefrau Melissa Satta bleiben. Boateng hatte die Eintracht nach dem DFB-Pokalsieg 2018 Richtung Italien verlassen. Nach einem halben Jahr wurde Boateng an den FC Barcelona ausgeliehen, kam dort in der Rückrunde der vergangenen Saison jedoch nur auf vier Pflichtspieleinsätze.

Rudy wohl schon in Hoffenheim

Die Wechselgerüchte um Sebastian Rudy vom FC Schalke 04 scheinen sich zu bestätigen: Die TSG Hoffenheim twitterte bereits ein Foto, das Rudy offenbar beim Belastungstest zeigt. Weitere Informationen über den möglichen Wechsel wurden aber zunächst nicht bekannt.

Na, wen haben wir denn hier? pic.twitter.com/08RlZ97vDp — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 31, 2019

Bereits am Dienstag hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, Rudy stehe vor einer Rückkehr zu seinem Ex-Klub, für den er zwischen 2010 und 2017 gespielt hatte. Demnach hatten sich Schalke und Hoffenheim bereits auf ein Leihgeschäft geeinigt. Rudys Vertrag auf Schalke läuft noch bis zum 30. Juni 2022.

Rekordeinnahme für Heidenheim

Der Wechsel von Stürmer Robert Glatzel vom 1. FC Heidenheim zum Premier-League-Absteiger Cardiff City ist perfekt. "Das Angebot von Cardiff City ist nicht nur für Robert hochattraktiv, sondern beinhaltet auch den mit Abstand höchsten Transfererlös für unseren Verein, den wir bislang je erzielen konnten", wird Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald in einer Vereinsmitteilung zitiert. Die Höhe der Ablöse teilten beide Vereine nicht mit, laut Medienberichten soll sie aber bei sechs Millionen Euro liegen. Der 25-jährige Glatzel hatte mit drei Toren beim 4:5 im DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Bayern München Interesse auf sich gezogen.

ENTLASSUNG

Schmidt verlässt Beijing Guoan

Roger Schmidt ist offiziell nicht mehr Trainer des chinesischen Erstligisten Beijing Guoan. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt und bestätigte damit bereits kursierende Gerüchte über die Trennung. Schmidts Nachfolger wird der Franzose Bruno Genesio.

Angeblich war die Klubführung pikiert, dass Schmidt sich nicht zur Verlängerung seines am Jahresende auslaufenden Vertrags durchringen konnte und zur Rückkehr nach Europa tendierte. Weiterhin soll das Verhältnis zuletzt gelitten haben, weil der einstige Coach von Bayer Leverkusen nach der Verletzung von Torjäger Jonathan Vieira nicht die erhoffte Verstärkung für den Titelkampf bekam.