Laut »Kicker« werde United dem Europa-League-Sieger am Dienstag ein offizielles Angebot unterbreiten. Trapp, dessen Vertrag in Frankfurt noch bis 2024 läuft, äußerte sich am Montagabend am Rande der Sport-Bild-Awards in Hamburg zum angeblichen Interesse aus England. »Eine schöne Rückmeldung« sei das kolportierte United-Interesse. Trainer Oliver Glasner erklärte zwar, er gehe davon aus, dass Trapp bei der Eintracht bleibe. Bis zum Transferschluss am 1. September sei noch »alles möglich«. Zudem habe er sich schon bei Filip Kostić »keine Sorgen« gemacht. Der Serbe spielt mittlerweile bei Juventus Turin.