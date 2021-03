Unabhängige Untersuchung Englischer Fußballverband hat Kinder nicht ausreichend vor Missbrauch geschützt

»Der Schutz von Kindern wurde in der FA nicht als dringende Priorität angesehen.« So steht es in einem Bericht, der unter anderem die Reaktion des Fußballverbands nach Vorwürfen des Kindesmissbrauchs untersucht hat.