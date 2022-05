Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Er wird nach dem ersten Platzverweis seiner Karriere nicht nur das Saisonfinale beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) verpassen, sondern auch den Auftakt der Spielzeit 2022/23. Laut DFB gilt die Sperre für »Meisterschafts- und/oder DFB-Pokalspiele«. Die Bayern starten mit dem Supercup am 30. Juli, am selben Wochenende findet die erste Pokalrunde statt. Der erste Bundesliga-Spieltag steigt vom 5. bis 7. August.